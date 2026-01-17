Haberler

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Eski futbol yıldızı Rio Ferdinand, Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün sahadaki enerjisine vurgu yapan Ferdinand, Osimhen'in transfer ihtimaline de değinerek "Eğer United isterse Osimhen yüzde 100 gider" dedi.

  • Rio Ferdinand, Victor Osimhen'in Manchester United isterse yüzde 100 transfer olacağını söyledi.
  • Rio Ferdinand, Victor Osimhen'in transfer döneminde büyük kulüplerden net adımlar gelmemesine şaşırdığını ifade etti.
  • Rio Ferdinand, Victor Osimhen'in sahadaki enerjisi, karakteri ve gol iştahını öne çıkardı.

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, podcast yayınında Victor Osimhen'i değerlendirdi. Nijeryalı golcünün sahadaki enerjisine ve karakterine dikkat çeken Ferdinand, Osimhen'in "kalbiyle oynadığını" vurguladı.

"BÜYÜK KULÜPLERİN HAMLE YAPMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Ferdinand, Osimhen için transfer döneminde dev kulüplerden net adımlar gelmemesini sorguladı. İngiliz eski futbolcu, yıldız forvetin gol iştahını ve sahada her şeyini ortaya koyan oyun tarzını öne çıkararak, bu seviyedeki bir oyuncuya yönelik ilginin daha yüksek olmasını beklediğini belirtti.

MANCHESTER UNITED İÇİN NET SÖZLER

Ferdinand, Manchester United ihtimaline ayrı bir vurgu yaptı. Osimhen'in Old Trafford'a transfer konusunda istekli olacağını savunan Ferdinand, "United isterse Osimhen yüzde 100 gider" sözleriyle dikkat çekti.

Ekim Devrim Manduz
