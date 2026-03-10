Haberler

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar Victor Osimhen'e moral ve motivasyon vermek için özel bir koreografi hazırlığı yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaraylı taraftarlar, zorlu Liverpool mücadelesi öncesi Victor Osimhen'e özel bir koreografi hazırlığı yaptı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Victor Osimhen'e moral ve motivasyon vermek amacıyla dev maç öncesi kale arkası tribününde Osimhen'e özel koreografi gerçekleştirecek. Liverpool ile oynanan ilk maçı hatırlatan taraftarlar, 90 dakika destek motivasyonunu birbirlerine aşılıyor.

AVRUPA KUPALARININ EN ÇOK GOL ATAN YABANCISI

Victor Osimhen, Juventus maçında attığı golle Avrupa'da 13 gole ulaşarak Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancısı olmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
