Galatasaray Taraftarından Filistin'e Destek Koreografisi

Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadıkları Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Filistin'e destek amacıyla koreografi yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray'ın, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk ettiği müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin'e destek mesajları verdi. Seremoni öncesinde kale arkasında bulunan kuzey tribününde yapılan koreografide 'Filistin bayrağı' yer alırken, tribünde ayrıca İngilizce olarak 'Stop The Genocide' (Soykırımı durdurun) ve 'Free Palestine' (Filistin'e özgürlük) pankartları açıldı.

Koreografi müsabakanın başlangıcına kadar devam etti. - İSTANBUL