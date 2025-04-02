Galatasaray Taraftarından Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Yoğun Katılım
Galatasaray taraftarı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi için Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, RAMS Park'ta toplanarak 28 otobüsle stadyuma ulaştı.
- Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de
İSTANBUL - Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor