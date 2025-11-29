Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un son 3 yıldaki Kadıköy karnesi dikkat çekti.

4 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.

Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy karnesi dikkat çekiyor. Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda göreve başladığı Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 yenilgi aldı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 8 maça çıkan Aslan, toplamda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve 1 de yenilgi aldı.