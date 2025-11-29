Haberler

Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2022'den beri görev yaptığı takımında Kadıköy'deki hiçbir derbiyi kaybetmedi. Deneyimli hoca, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un son 3 yıldaki Kadıköy karnesi dikkat çekti.

4 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda göreve başladığı Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 yenilgi aldı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 8 maça çıkan Aslan, toplamda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve 1 de yenilgi aldı.

