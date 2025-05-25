Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! 17:00 itibariyle güncel taraftar sayısı açıklandı

Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! 17:00 itibariyle güncel taraftar sayısı açıklandı
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Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! 17:00 itibariyle güncel taraftar sayısı açıklandı
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Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti. Saat 17:00 itibari ile Yenikapı'da 122 bin taraftarın alana giriş yaptığı açıklandı.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı armasına takan Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.

YAĞMURA RAĞMEN KALABALIK

Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde Sarı-kırmızılı taraftarlar, soğuk hava ve yağmura rağmen forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlenirken, taraftarlar sevincini doyasıya yaşadı.

Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! 17:00 itibariyle güncel taraftar sayısı açıklandı

122 BİN KİŞİ ALANA GİRİŞ YAPTI

Öte yandan saat 17:00 itibari ile alana giriş yapan taraftar sayısı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 17:00 itibari ile 122 bin kişinin alana girdiği belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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