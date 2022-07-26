Galatasaray taraftarı orta saha istiyor! Yönetimin listesinde üç isim var

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig başlamadan önce orta saha transferine son noktayı koymak istiyor.

HEDEFTE 3 İSİM VAR

Şu ana orta sahaya sadece Sergio Oliveira transferini yapan Galatasaray'ın hedefinde Bayer Leverkusun'den Amiri, Alkmaar'dan Midtsjö ve Tottenham'dan Ndombele bulunuyor.

NDOMBELE İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Fanatik'in haberine göre, transfer girişimlerini başlatan Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi kiralamak istiyor. 2019'da 60 milyon euro'ya Lyon'dan transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki ön liberoyu teknik direktör Antonio Conte takımda düşünmüyor. Ada ekibi de yılda 7 milyon euro kazanan oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. Geçen yıl eski takımı Lyon'a kiralanan Ndombele'ye Fransızlar 3.5 milyon euro öderken, kalan kısmını Tottenham karşılamıştı.

MIDTSJÖ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın gündemine 10 gün önce gelen Midtsjö'nün Alkmaar ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Norveçli oyuncu Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini kabul etti. Bu transferdeki engel Hollanda ekibinin bonservis talebi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'luk teklifine Alkmaar 3 milyon euro ve bonus talebiyle karşılık verdi.

ALTERNATİF AMİRİ

Ön libero listesindeki bir diğer isim olan Nadiem Amiri cephesinde ise oyuncuyla anlaşma tamam, sıra Leverkusen'i ikna etmekte. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın 1.5 milyon euro'luk teklifine olumlu dönüş yaptı. Sarı Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leverkusen'e ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

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