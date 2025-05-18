Galatasaray Taraftarı Çift, 25. Şampiyonluğu 52 Günlük Bebekleriyle Kutladı

Amasya'da Galatasaray taraftarı çift, takımlarının 25. şampiyonluğunu 52 günlük bebekleriyle kutladı.

Taşova ilçesinde sarı-kırmızılı forma giydirilen Aren bebek, annesi Tuğçe ve babası Berat Temiz ile birlikte kutlamalara renk kattı. Bu sezon 2 kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Berat Temiz, "Yetişkin bir Fenerbahçelinin 11 yılda gördüğü kupa sayısı bir. 52 günlük Aren'in gördüğü kupa sayısı iki. Oğlumu Galatasaraylı yaptığım için ileride çok memnun kalacak. Artık kupalar bizim" dedi.

Kutlamalarda Fenerbahçe formalı çocuk Galatasaraylı kardeşiyle şampiyonluk sevinci yaşadı. Suluova ilçesinde davul zurna eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray taraftarları Fenerbahçe formalı taraftarlarla birlikte halay çekip eğlendi. - AMASYA