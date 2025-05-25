Galatasaray Takımı Tekne Turu ile Taraftarlarıyla Buluştu

Galatasaray Takımı Tekne Turu ile Taraftarlarıyla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray futbolcuları ve teknik ekibi, Sarayburnu’ndan hareket eden tekneyle boğaz turu yaparak Yenikapı’daki taraftarlarıyla buluştu. Yolculuk boyunca taraftarlar meşale ve havai fişeklerle takıma destek verdi.

GALATASARAYLI futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tekne turunun başlangıç noktası olan Sarayburnu'na ulaştı. Takım, tekne ile buradan hareket ederek kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların devamının yapılacağı Yenikapı'ya ulaştı. Kuruçeşme'deki Galatasaray Adasına gidiş rotası iptal edilirken ilerleyen saat nedeniyle tekne dümenini Yenikapı'ya doğru kırdı.

Yolculuk boyunca irili-ufaklı tekneler Galatasaray takımını taşıyan tekneye eşlik etti. Taraftarlar meşale yakıp, havai fişek de fırlatırken Marmara Denizi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Kornalar ve tezahüratlar eşliğinde Sarayburnu'ndan hareket eden Galatasaray takımı eşsiz anlar yaşayarak Yenikapı miting alanında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarı ile buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.