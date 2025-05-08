Galatasaray, sutopunda 30. şampiyonluğunu ilan etti

Sutopu Süper Lig'inde 2024-2025 sezon sona erdi. Final serisinde ENKA'yı 3-0'la geçen Galatasaray, sezonu namağlup olarak tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray Sutopu Takımı, Spor Toto Süper Lig final serisi 3. maçında ENKA'yı konuk etti. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 5-4 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci periyodu da 8-6 önde geçti.

Üçüncü periyot 12-10 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken, dördüncü periyot sonunda da Galatasaray, maçtan 15-14 galip ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla beraber final serisinde durumu 3-0 yaparak sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Güncel şampiyonluk sayıları;