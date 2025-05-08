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Galatasaray, sutopunda 30. şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, sutopunda 30. şampiyonluğunu ilan etti
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Sutopu 2024-2025 Süper Lig'i Final serisinde ENKA'yı 15-14 mağlup ederek seriyi 3-0'a getiren Galatasaray, 30. şampiyonluğunu elde etti.

Sutopu Süper Lig'inde 2024-2025 sezon sona erdi. Final serisinde ENKA'yı 3-0'la geçen Galatasaray, sezonu namağlup olarak tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray Sutopu Takımı, Spor Toto Süper Lig final serisi 3. maçında ENKA'yı konuk etti. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 5-4 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci periyodu da 8-6 önde geçti.

Üçüncü periyot 12-10 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken, dördüncü periyot sonunda da Galatasaray, maçtan 15-14 galip ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla beraber final serisinde durumu 3-0 yaparak sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Galatasaray, sutopunda 30. şampiyonluğunu ilan etti

Güncel şampiyonluk sayıları;

  1. Galatasaray: 30
  2. İstanbul Yüzme İhtisas: 25
  3. Adana Demirspor: 21
  4. ENKA: 5
  5. Adalar Su Sporları: 2
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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