European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul'da oynanacak

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye'den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C'de üst tura yükselmek için mücadele edecek. Üç gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul'da Engin Bora Sutopu Havuzu'nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

13 Şubat 2026 Cuma

20.00 ENKA SK - Carouge Natation

14 Şubat 2026 Cumartesi

19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation

15 Şubat 2026 Pazar

12.00 Galatasaray SK - ENKA SK