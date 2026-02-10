Haberler

European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul'da oynanacak

European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul'da oynanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye'den Galatasaray ve ENKA Spor Kulübü, İsviçre temsilcisi Carouge Natation ile karşılaşacak.

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye'den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C'de üst tura yükselmek için mücadele edecek. Üç gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul'da Engin Bora Sutopu Havuzu'nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

13 Şubat 2026 Cuma

20.00 ENKA SK - Carouge Natation

14 Şubat 2026 Cumartesi

19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation

15 Şubat 2026 Pazar

12.00 Galatasaray SK - ENKA SK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti