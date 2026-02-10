European Aquatics Challenger Cup Grup C müsabakaları İstanbul'da oynanacak
EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Qualification Round 2 - Grup C Sutopu müsabakaları, Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye'den Galatasaray ve ENKA Spor Kulübü, İsviçre temsilcisi Carouge Natation ile karşılaşacak.
Avrupa arenasına giden yolda büyük önem taşıyan organizasyonda; Türkiye'den Galatasaray Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü ile İsviçre temsilcisi Carouge Natation, Grup C'de üst tura yükselmek için mücadele edecek. Üç gün sürecek karşılaşmalar, İstanbul'da Engin Bora Sutopu Havuzu'nda (Galatasaray Kalamış Tesisleri) 13-15 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şöyle:
13 Şubat 2026 Cuma
20.00 ENKA SK - Carouge Natation
14 Şubat 2026 Cumartesi
19.00 Galatasaray SK - Carouge Natation
15 Şubat 2026 Pazar
12.00 Galatasaray SK - ENKA SK