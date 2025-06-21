Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
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Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
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Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı. Osimhen, gelen tekliflere karşı temmuz ortasını beklemeye karar verdi. Nijeryalı golcü, Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Juventus'un da hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ediyor.

25. şampiyonluğunu elde eden Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Victor Osimhen'de yeni bir gelişme yaşandı.

TEMMZU AYINA KADAR BEKLEMEYE KARAR VERDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'in temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacağı ifade edildi. Galatasaray ve Al Hilal'in yanı sıra Victor Osimhen'in Juventus'un hücumdaki öncelikli hedefi olmaya devam ettiği, ancak Juevntus'un önce Dusan Vlahovic'i satması, ardından da Napoli'yi Nijeryalı yıldızı satmaya ikna etmesi gerektiği iddia edildi.

Haberin detayında Nijeryalı yıldız , Al-Hilal'in yıllık 30 milyon euroluk teklifini daha önce reddettiği hatırlatıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncu, 2025-26 sezonunda kariyerine Serie A'da devam etmeye açık.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Ne GS ne juve nede el hilal Baba'nın oğlu değil kim parayı çok veriyorsa ona gideceksin belli boş yere milleti oyalama.

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