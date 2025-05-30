Galatasaray, Süper Lig'i Galibiyetle Kapattı

GALATASARAY, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından stadyum çevresinde drone şov yaptı.

1'inci yıldız Galatasaray Lisesi'nin üstünde oluşturuldu. Ardından Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden havalanan dronelar RAMS Park'a getirildi. 5'inci yıldız ise stadyumun üzerinde belirip, yeni logodaki yerini aldı. Stadyum üzerinde dronelarla yapılan görsel şovda; Şampiyonlar Ligi logosu, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in silueti, kazanılan 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen'in Antalyapor maçındaki röveşatası ve maskesi, teknik direktör Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri oluşturuldu.