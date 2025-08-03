Galatasaray, Süper Lig Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Süper Lig Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maç için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti.

GALATASARAY, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, U19 takımıyla yapılan maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 5 Ağustos Salı günü saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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