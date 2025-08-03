Galatasaray, Süper Lig Hazırlıklarına Başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ve topla çalışma ile devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman U19 takımıyla yapılan maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Salı günü saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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