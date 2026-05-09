Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyon oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i üst üste 4, toplamda da 26. kez şampiyon olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

Şampiyon olduğu sezonlar

Galatasaray, Süper Lig'de; 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.

Üst üste 4. şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.

İkinci kez aynı başarıyı yakaladı

1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla birlikte bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyon olan ilk takım oldu. Aslan daha önce Teknik Direktör Fatih Terim döneminde ligde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 defa şampiyonluk kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı