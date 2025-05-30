Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

(İSTANBUL )-Süper Lig'in son hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sezonu 95 puanla şampiyon olarak kapattı.

Trendyol Süper Lig sezonunun son haftası olan 38. haftada Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkın düdük çaldı.

Ev sahibi Galatasaray 17. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan ve 81. dakikada Vicor Osimhen'in attığı golle Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu 95 puanla şampiyon olarak bitirdi.