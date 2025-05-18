Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın perdesi kapanırken, Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftası aynı saatte oynanan 8 maçla sona erdi. Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 89'a çıkardı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden Net Global Sivasspor ise küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-5

Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: 1-1

Galatasaray-Bellona Kayserispor: 3-0

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Göztepe: 6-3

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 2-3

Puan durumu

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 34 28 5 1 87 31 56 89 2.FENERBAHÇE 34 25 6 3 86 34 52 81 3.REEDER SAMSUNSPOR 34 18 6 10 51 38 13 60 4.BEŞİKTAŞ 34 16 11 7 54 34 20 59 5.RAMS BAŞAKŞEHİR 34 16 6 12 58 51 7 54 6.İKAS EYÜPSPOR 35 14 8 13 50 46 4 50 7.TRABZONSPOR 34 12 11 11 54 43 11 47 8.GÖZTEPE 34 12 11 11 57 47 10 47 9.KASIMPAŞA 34 11 13 10 59 59 0 46 10.TÜMOSAN KONYASPOR 34 13 7 14 43 46 -3 46 11.BELLONA KAYSERİSPOR 34 11 11 12 43 54 -11 44 12.ONVO ANTALYASPOR 34 12 8 14 36 58 -22 44 13.GAZİANTEP FK 34 12 7 15 41 46 -5 43 14.ÇAYKUR RİZESPOR 34 13 4 17 45 55 -10 43 15.CORENDON ALANYASPOR 34 10 9 15 39 49 -10 39 16.SİPAY BODRUM FK 34 9 9 16 25 38 -13 36 17.NET GLOBAL SİVASSPOR 35 9 8 18 44 58 -14 35 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 34 5 8 21 41 67 -26 23 19.ADANA DEMİRSPOR 34 2 4 28 29 88 -59 -2

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.