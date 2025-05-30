Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğu Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu 95 puanla kapatıp şampiyon oldu. Takım, bu sezon 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başarılı bir performans sergiledi.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 95 alarak sezonu kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı ve sezonu 3 puanla bitirdi. 2024-2025 sezonunda ligde şampiyon olan Aslan, 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 95 toplayarak sezonu tamamladı.

Galatasaray, bu sezon tek yenilgisini deplasmandaki Beşiktaş derbisinde yaşadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Kasımpaşa ile 2, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Hatayspor ile de berabere kaldı.

Aslan geçtiğimiz sezon ligde 102 puan alıp rekor kırarak şampiyon olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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