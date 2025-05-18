Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğu İlan Etti

Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğu İlan Etti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Kadroda yer alan 6 futbolcu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşarken, tecrübeli kaleci Fernando Muslera 8. şampiyonluğunu elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek puanını 89'a çıkardı. Galatasaray, son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 önünde girerek şampiyonluğunu ilan etti.

Mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Kadroda yer alan ve ligde süre bulan 6 futbolcu ilk kez şampiyon apoleti taktı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, ilk kez şampiyonluk mutluluğu tattı.

Muslera, 8. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

En tecrübelisi yine Muslera

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli file bekçisi, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 8 kez ligde mutlu sona ulaştı.

Muslera'yı Juventus ile İtalya, Real Madrid ile İspanya liglerinde ikişer kez şampiyonluk gören Alvaro Morata izledi. İspanyol yıldız, toplam lig şampiyonluğu sayısını 5'e çıkardı.

Yunus Akgün tamamı Galatasaray'da, Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere dörder kez lig şampiyonluğuna uzandı.

"Cimbom"da Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu üçer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise ikişer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Davinson Sanchez, Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional, Günay Güvenç ise Türkiye'de Beşiktaş ile birer lig şampiyonluğu gördü.

Mario Lemina Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde, Elias Jelert ise Kopenhag'da oynarken Danimarka Ligi'nde ikişer, Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Carlos Cuesta, Atletico Nacional formasıyla Kolombiya Ligi'nde, Roland Sallai, APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu oyuncular, Galatasaray formasıyla da mutlu sona ulaşarak lig şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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