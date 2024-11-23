Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı

Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de ilk 12 maçta tarihin en iyi performansına imza attı.

EN YÜKSEK PUANA ULAŞAN TAKIM OLDU

Ligin 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergilemiş oldu. Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Cimbom, ilk 12 maçlar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamış oldu.

GALATASARAY'IN 12 MAÇTA ALDIĞI SKORLAR

Galatasaray'ın ligde oynadığı 12 maçta aldığı skorlar şu şekilde;