Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta sonunda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinde ilk 12 maçta en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek alınabilecek 36 puanın 34'ünü toplamayı başardı.
Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de ilk 12 maçta tarihin en iyi performansına imza attı.
EN YÜKSEK PUANA ULAŞAN TAKIM OLDU
Ligin 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergilemiş oldu. Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Cimbom, ilk 12 maçlar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamış oldu.
GALATASARAY'IN 12 MAÇTA ALDIĞI SKORLAR
Galatasaray'ın ligde oynadığı 12 maçta aldığı skorlar şu şekilde;
- Hatayspor: 2-1
- Konyaspor: 2-1
- Adana Demirspor: 5-1
- Çaykur Rizespor: 5-0
- Gaziantep FK: 3-1
- Fenerbahçe: 3-1
- Kasımpaşa: 3-3
- Alanyaspor: 1-0
- Antalyaspor: 3-0
- Beşiktaş: 2-1
- Samsunspor: 3-2
- Bodrum FK: 1-0