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Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı

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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta sonunda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinde ilk 12 maçta en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek alınabilecek 36 puanın 34'ünü toplamayı başardı.

Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de ilk 12 maçta tarihin en iyi performansına imza attı.

EN YÜKSEK PUANA ULAŞAN TAKIM OLDU

Ligin 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergilemiş oldu. Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Cimbom, ilk 12 maçlar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamış oldu.

GALATASARAY'IN 12 MAÇTA ALDIĞI SKORLAR

Galatasaray'ın ligde oynadığı 12 maçta aldığı skorlar şu şekilde;

  • Hatayspor: 2-1
  • Konyaspor: 2-1
  • Adana Demirspor: 5-1
  • Çaykur Rizespor: 5-0
  • Gaziantep FK: 3-1
  • Fenerbahçe: 3-1
  • Kasımpaşa: 3-3
  • Alanyaspor: 1-0
  • Antalyaspor: 3-0
  • Beşiktaş: 2-1
  • Samsunspor: 3-2
  • Bodrum FK: 1-0
Galatasaray, Süper Lig'de rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErdem Keleşoğlu:

ligin lideri kalitesini gosteriyor

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

nazar degmesın aslanıma

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Biri bize Okan Efendi'nin KEREM DEMİRBAY VASATİNİ her maç neden oyuna aldığını söyleyebilir mi? Adam her maç sadece faul yapıp topu rakibe vermek için oynuyor.

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Haber YorumlarıErdal Adil:

Bodrum'un dakika 90 da net penaltısını veremeyen hakemler..hepinize yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yani yalan yok gs takım olarak bence ligin en iyisi ama ne olursa olsun bazı maçlarda puan kaybedecek olsa bile buna hakemler veya başka birileri bilemiyorum hiç bir şekilde izin veemiyorlar ne oluyor işte bu kadar galibiyet almış takım çıkıyor ortaya

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Haber YorumlarıMGk:

Kayseri de ki skandal penaltıya rağmen aslanlar moral bozmadı.. Korkma Galatasaray bu tezgahı da yıkacağız

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