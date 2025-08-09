Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2025-26 sezonu açılış maçında, Gaziantep'i deplasmanda 3-0 mağlup etti
SÜPER LİG
19.00 Samsunspor- Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor -Kasımpaşa
FENERBAHÇE
Feyenoord maçı hazırlıkları devam edecek
1. LİG
19: 00 Erzurumspor - Sivasspor
19: 00 İstanbulspor - Serik Bld.
21.30 Iğdırspor - Sarıyer
21: 30 Hatayspor - Keçiörengücü
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Karagümrük - Alanyaspor
BASKETBOL
FIBA U16 Avrupa Şampiyonasi
17.30 Litvanya - Türkiye
VOLEYBOL
-CEV Erkekler Avrupa Şampiyonasi Elemeler
19.00 Macaristan - Türkiye
- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası
09.00 Türkiye-Mısır
BAKAN BAK'IN PROGRAM
10.00 Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek (Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu)
11.30 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi açılışına katılacak