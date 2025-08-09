Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig 2025-26 sezonu açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'i 3-0 yenerek sezonu galibiyetle başlattı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2025-26 sezonu açılış maçında, Gaziantep'i deplasmanda 3-0 mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
