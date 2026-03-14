Galatasaray haftayı en yakın rakiplerine karşı 7 puan farkla kapadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek puanını 64'e çıkardı. Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybetmesiyle lider Galatasaray, en yakın rakipleriyle arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de haftayı şampiyonluk yarışındaki en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 7 puan önünde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı ve puanını 64'e çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybettiği haftada Aslan hata yapmadı.

Trabzonspor da evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmesiyle puanını 57'ye çıkardı ve ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Böylece Galatasaray haftayı en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde 7 puan farkla kapadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
