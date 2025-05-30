Galatasaray, Süper Lig'de 15. Kez Gol Yemedi

Galatasaray, Süper Lig'de 15. Kez Gol Yemedi
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Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de bu sezon 15. kez gol yemeden maçı tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 36 maçta kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım oldu.

Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de bu sezon 15. kez gol yemedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler karşısında da gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta kalesinde 31 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen ekip oldu. Aslan ayrıca bu sezon ligde 15. kez kalesini gole kapadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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