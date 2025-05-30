Galatasaray, Süper Lig'de 15. Kez Gol Yemedi

Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de bu sezon 15. kez gol yemedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertliler karşısında da gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta kalesinde 31 gol gören sarı-kırmızılılar, en az gol yiyen ekip oldu. Aslan ayrıca bu sezon ligde 15. kez kalesini gole kapadı. - İSTANBUL