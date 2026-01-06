Haberler

Galatasaray Süper Kupa'da finale yükseldi

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final maçında ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

- Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor 20.30'da Adana'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

12.30 Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, 'Her deplasman bir okul projesi' kapsamında Adana'da Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.

KAR MOTOSİKLETİ

11.00 Dünya Kar Motosikleti yarışının tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Olympiakos

- EuroCup

20.00 Besiktas GAIN - Ratiopharm Ulm

20.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - Bahçeşehir Koleji

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Mersin Spor - Le Mans Basket

20.00 Tofaş - Cholet Basket

-Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası

17.30 Botaş - Çimsa ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe Opet - Nesibe Aydın

VOLEYBOL

- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20.00 Budowlani Lodz - Fenerbahçe Medicana

CEV Kupası Kadınlar 8'li Final Turu

17.00 Türk Hava Yolları - Allianz MTV

AFRİKA KUPASI

19.00 Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Meschack Elia)

22.00 Fildişi Sahili-Burkina Faso (Christopher Operi, Christ Inao Oulai, Yahia Fofana)

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Sassuolo - Juventus (Kenan Yıldız)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
