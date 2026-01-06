Galatasaray Süper Kupa'da finale yükseldi
Galatasaray, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Diğer yarı final maçında ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
- Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor 20.30'da Adana'da karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE
12.30 Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, 'Her deplasman bir okul projesi' kapsamında Adana'da Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret edecek.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek.
KAR MOTOSİKLETİ
11.00 Dünya Kar Motosikleti yarışının tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
- EuroCup
20.00 Besiktas GAIN - Ratiopharm Ulm
20.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - Bahçeşehir Koleji
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Mersin Spor - Le Mans Basket
20.00 Tofaş - Cholet Basket
-Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası
17.30 Botaş - Çimsa ÇBK Mersin
20.00 Fenerbahçe Opet - Nesibe Aydın
VOLEYBOL
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20.00 Budowlani Lodz - Fenerbahçe Medicana
CEV Kupası Kadınlar 8'li Final Turu
17.00 Türk Hava Yolları - Allianz MTV
AFRİKA KUPASI
19.00 Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Meschack Elia)
22.00 Fildişi Sahili-Burkina Faso (Christopher Operi, Christ Inao Oulai, Yahia Fofana)
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Sassuolo - Juventus (Kenan Yıldız)