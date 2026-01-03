Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'te hazırlıklarını sürdürüyor. İdman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetinde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın öğlen yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
