Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'te hazırlıklarını sürdürüyor. İdman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetinde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın öğlen yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor