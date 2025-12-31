Galatasaray, 'Süper Kupa' hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maça hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
GALATASARAY, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üçe üç hücumun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor