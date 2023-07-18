Galatasaray, Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu

Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0 yenildi. Sturm Graz'ın gollerini Grgic attı. Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu ise ilk maçına çıktı.

Galatasaray, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Graz Arena'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Midtsjö, Berkan Kutlu, Mertens, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Karşılaşma ev sahibi ekip Sturm Graz'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri; 71 ve 82'nci dakikalarda Grgic kaydetti.