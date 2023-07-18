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Galatasaray, Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu

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Galatasaray, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0 yenildi. Sturm Graz'ın gollerini Grgic attı. Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu ise ilk maçına çıktı.

Galatasaray, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Graz Arena'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Midtsjö, Berkan Kutlu, Mertens, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Karşılaşma ev sahibi ekip Sturm Graz'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri; 71 ve 82'nci dakikalarda Grgic kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

HALİL DERVİŞOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, karşılaşmanın 78'inci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine dahil olarak Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray Sturm Graz Avusturya Spor Haberler

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