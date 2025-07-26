Galatasaray, Strasbourg'u 3 golle geçti

Galatasaray, Strasbourg'u 3 golle geçti
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Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, oynadığı dördüncü hazırlık maçında da kazanarak 4'te 4 yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rolland Sallai, 50 ve 69. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strasbourg'un tek golü 81. dakikada Lukovic'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı dördüncü hazırlık maçını da kazanarak 4'te 4 yaptı.

SANE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, takımıyla ilk maçına çıktı. Yıldız oyuncu, maçın 75. dakikasında taraftarların yoğun desteğiyle birlikte oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Strasbourg'u 3 golle geçti

SIRADAKİ MAÇ LAZIO İLE

Cimbom, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 2 Ağustos'ta oynanacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor
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