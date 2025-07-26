Galatasaray, Strasbourg'u 3 golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rolland Sallai, 50 ve 69. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strasbourg'un tek golü 81. dakikada Lukovic'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı dördüncü hazırlık maçını da kazanarak 4'te 4 yaptı.

SANE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, takımıyla ilk maçına çıktı. Yıldız oyuncu, maçın 75. dakikasında taraftarların yoğun desteğiyle birlikte oyuna dahil oldu.

SIRADAKİ MAÇ LAZIO İLE

Cimbom, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 2 Ağustos'ta oynanacak.