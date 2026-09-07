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Galatasaray, Sporting maçının hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın Lizbon'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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