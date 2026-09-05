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Galatasaray Sporting Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Sporting maçının hazırlıklarına, Başakşehir galibiyetinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenen sarı-kırmızılı takım, 9 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Sporting müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koşu ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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