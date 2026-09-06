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Galatasaray, Sporting Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Sporting Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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