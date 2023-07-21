Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Icardi transferinin geciktiğini açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferinin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle 15 gün gecikmeli olacağını söyledi. Timur ayrıca, Fred ve Sabitzer'in transfer listesinde olduğunu ancak henüz girişimde bulunmadıklarını belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin gelişinin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle 15 gün gecikmeli olacağını söyledi.

Timur, stat isim sponsorluğuyla ilgili düzenlenen imza töreninde transferlerle alakalı soruları yanıtladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, Suudi Arabistan takımlarının transferdeki tavrıyla farklı bir sezon yaşandığını belirterek, "Bugün veya yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Bu sezon geçen sezonlara göre çok başka. Bunu 30 yıldır bu işin içinde olanlar da söylüyor." diye konuştu.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Icardi'nin transferinin bitme noktasına geldiğini aktaran Timur, "Bundan sonra gelecek oyuncular UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçta oynayamıyor. Planımızdaki tek değişiklik zorunluluktan dolayı Icardi'de oldu. Icardi'yi getirecek uçak bile oraya gitmişti. Sağlık meselesinin yaşanması 15 günlük bir gecikmeye neden oldu. O da Icardi açısından çok haklı bir gelişme. En önemli şey sağlık konusu. Diğer konular düzleminde devam ediyor. Taraftarımız, Avrupa'da çok büyük hedefleri olan bir kadro oluşturacağımıza emin olsun." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile Bayern Münih'in Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'in transfer listesinde olduğundan bahseden Timur, "Sabitzer ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Listemizde olan her oyuncuyla görüştüğümüz sayılıyor. Bazıları da zaten listemizde değil. İkisi de listemizde ama bir girişimimiz yok." şeklinde görüş belirtti.