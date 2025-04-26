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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı
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Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katılırken, bütçe kararı alınacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başladı. Konuşmaların ardından sarı-kırmızılıların bütçesi karara bağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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