Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda mevcut Dursun Özbek ile Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi. - İSTANBUL