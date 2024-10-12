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Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nda Yönetim İbra Edildi

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Galatasaray Spor Kulübü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Politika Spor

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