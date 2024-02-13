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Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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