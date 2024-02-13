Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.