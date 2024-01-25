Galatasaray Son 10 Maçta Başarılı Performansını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 57'ye çıkardı ve ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Cimbom, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 10 müsabakada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, ligin 23. haftasında RAMS Park'ta Gaziantep FK ile oynayacak. - İSTANBUL