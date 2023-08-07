Galatasaray Slovenya'ya ulaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk olmak üzere Slovenya'nın Ljubljana kentine ulaştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, Slovenya'nın Ljubljana kentine ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'nın konuğu olacak. Stozice Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını ise Marcus Lundgren Klitte ve Niklas Nyberg üstlenecek.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılılar, TSİ 21.00'de ise karşılaşmanın son çalışmasını gerçekleştirecek.