Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı

(İSTANBUL) -Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Ali sami Yen Spor Kompleksi Ramp Park Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetti.

Galatasaray 9. dakikada Lucas Torreira, 15. ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Sivasspor karşısında 4-0 öne geçti. 33. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle Sivasspor farkı 3'e indirdi ve durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.