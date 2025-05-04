Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı
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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 4-1 mağlup etti. Maçta Galatasaray'ın gollerini Lucas Torreira ve Victor Osimhen (2 gol) ile Barış Alper Yılmaz attı, Sivasspor'un tek golü ise Rey Manaj'dan geldi.

(İSTANBUL) -Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Ali sami Yen Spor Kompleksi Ramp Park Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetti.

Galatasaray 9. dakikada Lucas Torreira, 15. ve 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Sivasspor karşısında 4-0 öne geçti. 33. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle Sivasspor farkı 3'e indirdi ve durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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