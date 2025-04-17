Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik organizasyonlarla gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.