Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Süper Lig devi Galatasaray, ağustos ayında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'dan 5 aylık kısa bir süre içerisinde büyük bir kâr edebilir.

CHELSEA'DEN 50 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, sağ bek pozisyonuna transfer düşünürken rotasını Galatasaray'a çevirdi. İngiliz devinin, Fildişili oyuncuyu transfer listesinin en üstüne eklediği belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro'luk teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 65 MİLYON EURO

Haberde, Sarı-kırmızılıların Singo'dan memnun olduğu, oyuncunun satışına sıcak bakmadığı aktarılırken, yıldız isim için de 65 milyon euro'luk bonservis bedeli biçtiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkan Singo, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.