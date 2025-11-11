Haberler

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Güncelleme:
Ağustos ayında Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Galatasaray'a Fildişili oyuncu için teklif yolda. İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, Singo için Galatasaray'ın kapısını çalacak ve 50 milyon euro'luk bir teklif yapacak.

  • Galatasaray, Wilfried Singo'yu Ağustos 2023'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer etti.
  • Chelsea, Singo için 50 milyon euro transfer teklifi planlıyor.
  • Galatasaray, Singo'nun bonservis bedelini 65 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig devi Galatasaray, ağustos ayında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo'dan 5 aylık kısa bir süre içerisinde büyük bir kâr edebilir.

CHELSEA'DEN 50 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, sağ bek pozisyonuna transfer düşünürken rotasını Galatasaray'a çevirdi. İngiliz devinin, Fildişili oyuncuyu transfer listesinin en üstüne eklediği belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro'luk teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 65 MİLYON EURO

Haberde, Sarı-kırmızılıların Singo'dan memnun olduğu, oyuncunun satışına sıcak bakmadığı aktarılırken, yıldız isim için de 65 milyon euro'luk bonservis bedeli biçtiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkan Singo, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBişey Söylicem:

ticaret istemiyoruz başarı istiyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasaray hiç nir platformdan kazançsız ayrılmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
