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Galatasaray sezona beraberlikle başladı: 2-2

Galatasaray sezona beraberlikle başladı: 2-2
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Osimhen'in iki golüne Ramirez ve Kyziridis yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar ilk maçında 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) kaydederken, Çorum FK'nın golleri Jesus Ramirez ve Alexandros Kyziridis'den geldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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