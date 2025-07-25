Galatasaray Sezon Hazırlıklarını Tek İdmanla Sürdürdü
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tek idman gerçekleştirerek sezon hazırlıklarını devam ettirdi. Takım, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray, sezon hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalıştı.
Galatasaray, Fransa'nın Strasbourg takımıyla yarın saat 21.00'de Rams Park'ta hazırlık maçında karşılaşacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor