Haberler

Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Arda Ünyay'dan

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası genç futbolcu Arda Ünyay, taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi.

Galatasaray'da Samsunspor maçının ardından genç futbolcu Arda Ünyay, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u son dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, genç futbolcu Arda Ünyay'dan üçlü çektirmesini isterken, genç futbolcu da kale arkası tribününe giderek üçlü çektirdi.

Müsabakaya yedek başlayan 18 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında Mario Lemina'nın çıkmasının ardından oyuna dahil olurken, son dakikalarda da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Oyundan çıktıktan sonra üzgün olan Arda'yı takım arkadaşları teselli etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
