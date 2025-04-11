İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi

Galatasaray, Samsunspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

47. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

60. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya gitti.

63. dakikada sol taraftan Osimhen, topu çalımlarla getirip ardından pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada sağ taraftan Zeki'nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarıya gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Ali Tarkan dk. 90+1), Lubo Satka, Yunus Emre Çift (Soner Gönül dk. 90), Rick van Drongelen, Flavien Tait (Soner Aydoğdu dk. 77), Olivier Ntcham, Arbnor Muja (Kingsley Schindler dk. 77), Carlo Holse, Emre Kılınç (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 90), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yerel, Taha Tosun, Nanu, Bedirhan Çetin, Dimata

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray: Fernando Muslera, Sallai (Ismail Jakobs dk. 83), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 87), Mario Lemina, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 82), Gabriel Sara (Dries Martens dk. 83), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Alvaro Morata dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Metahan Baltacı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Yunus Akgün (dk. 14), Victor Osimhen (dk. 47) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Olivier Ntcham, Rick van Drongelen (Samsunspor), Eren Elmalı, Gabriel Sara, Roland Sallai, Ismail Jakobs (Galatasaray) - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.