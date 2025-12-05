Haberler

Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 9 maçı kazandı

Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 9 maçı kazandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, son 18 yıldır Samsunspor'a karşı kaybetmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte rakibine karşı kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçta 2-1 kaybeden Cimbom, daha sonraki süreçte oynanan 9 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

