Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 9 maçı kazandı

Galatasaray, Samsunspor'a karşı üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte rakibine karşı kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçta 2-1 kaybeden Cimbom, daha sonraki süreçte oynanan 9 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL