Galatasaray, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk ederek 3-0 galip geldi. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Dries Mertens'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Moryke Fofana pasında sol tarafta topla buluşan Marc Bola'nın son çizgiye inip yerden çevirdi. Kale önünde Landy Dimata'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Dries Mertens'in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Gökhan Bilir
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Samsunspor: Okan Koçuk, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Emre Kılınç, Carl Holse, Moryke Fofana, Landry Dimata
Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Nanu, Muhammed Gümüşkaya, Laetan Laura, Soner Gönül, Lubomir Satka, Osman Çelik, Ercan Kara
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 7 ve 29), Abdülkerim Bardakcı (dk. 42) (Galatasaray),
Sarı kartlar: Yunus Emre Çift (Samsunspor), Victor Nelsson (Galatasaray) - İSTANBUL