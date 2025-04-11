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Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 Geçerek Kalesini 10. Kez Gole Kapatmayı Başardı

Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 Geçerek Kalesini 10. Kez Gole Kapatmayı Başardı
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşılaştı ve maçı 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla puanını 74'e çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı ve bu sezon 10. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Galatasaray, Samsunspor mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 10. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 74'e çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana çıkardı.

Müsabakayı gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon kalesini de 10. kez gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 29 müsabakada kalesinde 27 gol gördü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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